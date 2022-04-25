ВС РФ сбили украинскую ракету «Точка-У» над Чернобаевкой

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил в воздухе над Чернобаевкой украинскую ракету «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Помимо этого, по данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в районах Межурино, Балаклеи, Бородояркого, Невского в Харьковской области, а также в районах Высокого и Чернобаевки в Херсонской области.

С начала проведения Россией специальной операции ВСУ лишились 141 самолета, 110 вертолетов, 566 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитно-ракетных комплексов, 2526 танков и других боевых бронированных машин.

Также российские военные уничтожили 283 установки реактивных систем залпового огня ВСУ, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов, 2362 единицы специальной военной автомобильной техники.