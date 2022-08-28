ВС Китая привели в боеготовность после прохода крейсеров США по Тайваньскому проливу

Вооруженные силы Китая привели в состояние повышенной боевой готовности для пресечения любых провокаций после прохода крейсеров ВМС США по Тайваньскому проливу. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии (НОАК) Китая Ши И в социальной сети WeChat.

Он отметил, что крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam, осуществив вчера проход через Тайваньский пролив, «вызвали всеобщее внимание».

«Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров и полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации», — подчеркнул Ши И.

Накануне стало известно, что два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив впервые после визита Нэнси Пелоси в Тайбэй. Поездка сильно ухудшила отношения США и Китая. А вскоре на остров прибыла вторая делегация американских конгрессменов во главе с сенатором-демократом Эдом Марки. В КНР это расценили как «вмешательство во внутренние дела».