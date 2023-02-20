20 февраля 2023, 16:44
ВС ФРГ заявили об отсутствии запрашиваемых Украиной боевых самолетов
Глава Минобороны ФРГ Писториус: у ВС Германии нет нужных ВСУ типов боевых самолетов
ВС Германии (бундесвер) не располагают запрошенными Украиной типами боевых самолетов. Такое заявление сделал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Его слова привел телеканал N-TV.
«Все дискуссии о боевых самолетах идут о типах, которыми не располагает бундесвер, так что это вопрос больше к другим странам, а не Германии», — сказал он.
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Писториус сделал это заявление во время общения с прессой в городе Мунстер, Нижняя Саксония.
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Также он назвал неопределенной ситуацию на Украине. По его словам, в текущих условиях конфликта на территории этой страны нельзя говорить о полном исключении чего-либо. При этом Писториус добавил, что этот фактор не полностью работает в вопросе поставок боевых самолетов на баланс ВСУ со стороны Германии.
Кроме того, глава Минобороны ФРГ напомнил о другой мере поддержки Украины. Писториус спрогнозировал, что до конца 2023 года в Германии обучатся около трех тысяч солдат ВСУ.
Германия
Украина
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