Минобороны Белоруссии заявило о начале командно-штабных учений | 360°

Мир 08 сентября 2022, 08:54 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны Белоруссии заявило о начале командно-штабных учений ВС Белоруссии начали командно-штабные учения в нескольких областях республики РИА «Новости»

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Вооруженные силы Белоруссии проводят командно-штабные учения в ряде областей республики. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны страны. Их процитировал ТАСС.

Мероприятия пройдут в Брестской, Витебской и Минской областях.

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«Учение позволит на практике отработать следующие вопросы ведения боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником», — сообщили пресс-службы Минобороны Белоруссии.

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Они отметили, что участники учений смогут отточить навыки восстановления контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационной поддержки войск. Кроме того, во время учений отработают маневры по обеспечению режима военного положения, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может проиграть в спецоперации на Украине.

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