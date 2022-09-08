Минобороны Белоруссии заявило о начале командно-штабных учений | 360°

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Минобороны Белоруссии заявило о начале командно-штабных учений

ВС Белоруссии начали командно-штабные учения в нескольких областях республики

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Вооруженные силы Белоруссии проводят командно-штабные учения в ряде областей республики. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны страны. Их процитировал ТАСС.

Мероприятия пройдут в Брестской, Витебской и Минской областях.

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«Учение позволит на практике отработать следующие вопросы ведения боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником», — сообщили пресс-службы Минобороны Белоруссии.

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Они отметили, что участники учений смогут отточить навыки восстановления контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационной поддержки войск. Кроме того, во время учений отработают маневры по обеспечению режима военного положения, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может проиграть в спецоперации на Украине.

Белоруссия

Военные учения

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