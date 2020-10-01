ВС Армении сбили азербайджанский вертолет

«Это произошло в районе высоты Варазатумб (Леле-Тепе), вертолет упал на территории Ирана», — рассказали в военном ведомстве непризнанной республики.

В нагорнокарабахском Минобороны подчеркнули, что никакого умысла в падении винтокрылой машины в Иране не было. Линия соприкосновения, где сейчас идут боевые действия, находится близко к Ирану и подобных случаев избежать нельзя.

Ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что минувшая ночь в Нагорном Карабахе прошла в стабильной напряженности. Ситуация в регионе не изменилась: сложная ситуация сохраняется на всех направлениях линии фронта.

Боевые действия начались в Карабахе 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в агрессии и пока не собираются вести мирные переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддержал в этом конфликте Азербайджан и назвал Армению «страной-оккупантом».