«Врун, болтун и хохотун». Трамп оправдал женщину, насмерть сбившую ребенка

Трамп оправдал американку, которая сбила насмерть подростка в Великобритании. Политолог Дмитрий Орешкин объяснил «360», почему президенту США свойственно нарушать международные нормы этики и права в интересах своей страны.

Орешкин напомнил, что Трамп пришел к власти под лозунгом «Сделаем Америку великой опять». Когда, с точки зрения американцев, страна была действительно великой — своих граждан она не выдавала. Сейчас в Соединенных Штатах есть ощущение того, что их величие «размывается».

«Были времена, когда на Америку приходилась почти половина промышленного производства всего мира. А сейчас максимум четверть и доля идет вниз. <...> В социальном восприятии она перестала быть „хрустальным градом на холме“, о котором в свое время говорил Рональд Рейган», — заметил политолог.

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Поведение Трампа соответствует 50-летней риторике. Гражданка США, подчеркнул Орешкин, тоже верно все рассчитала, когда вернулась на родину. Так она спряталась от британского правосудия.

«Америка не будет спешить ее выдавать, а Британия — слишком жестко требовать ее выдачи. Потому что это означало бы утратить какую-то долю политической поддержки Соединенных Штатов», — пояснил специалист. Фразу Трампа о неудобстве езды по левой стороне дороги он назвал рациональной, однако не исключающей ответственность за произошедшее. Скорее, это смягчающее обстоятельство, внимание на которое должен был бы обратить британский суд.

Трамп действует вполне в рамках своей траектории, демонстрируя готовность легко нарушать международные нормы этики и права в интересах Соединенных Штатов Дмитрий Орешкин политолог.

Президенту США, сказал Орешкин, свойственна «пустая риторика пафоса». Он полностью «соответствует тому имиджу, который в свое время Владимир Высоцкий обозначил как „врун, болтун и хохотун“». При этом американский лидер прекрасно понимает, что за ним стоит мощь державы.

«Это органично для нынешней популистской политической элиты, которая, по сути дела, персонализирована одним человеком. Достаточно органично, очень прискорбно и, по-видимому, неизбежно. Трамп как политическое явление в значительной степени есть ответ на запрос на повторное величие, который обозначился у американского избирателя», — заключил Дмитрий Орешкин.

Трамп, рассказало издание Daily Mail, вступился за жену дипломата США. 42-летняя американка врезалась на своей машине в мотоцикл 19-летнего Гарри Данна. Молодой человек не выжил. Виновная в его гибели женщина покинула Великобританию и вернулась в Соединенные Штаты, хотя британская полиция предписывала ей оставаться в стране.

Американский лидер уже отказал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в просьбе лишить подозреваемую дипломатической неприкосновенности. Вместо этого он предложил семье погибшего встретиться с супругой дипломата «для исцеления».

«Когда вы привыкаете к вождению по одной стороне, а потом оказываетесь в других условиях, то такое может произойти. Нужно соблюдать осторожность. <…> Это был ужасный несчастный случай», — заявил Трамп.