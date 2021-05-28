Вручение «Оскара» в 2022 году перенесли на месяц

Церемонию вручения премии «Оскар» в следующем году, запланированную на 27 февраля, перенесли на 27 марта. Об этом сообщил сайт Академии киноискусств США.

«94-я церемония вручения премии „Оскар“ перенесена на воскресенье, 27 марта 2022 года. <…> Полные правила вручения премии и крайние сроки подачи заявок будут объявлены в июне», — говорится в сообщении. О причине переноса церемонии информации нет.

В этом году церемония вручения «Оскара» прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 26 апреля. Главную награду получил фильм режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Она удостоилась «Оскара» в номинации «Лучшая женская роль». Мероприятие провели Зендая, Брэд Питт, Хоакин Феникс, Риз Уизерспун, Харрисон Форд, Рене Зеллвегер, Пон Джун-хо и Холли Берри.

Кинокритик Егор Беликов в разговоре с «360» назвал прошедшую церемонию интимной и уютной. Он поделился ощущением, что «сидел вместе с ними в небольшом зале, который выстроили посреди лос-анджелесского вокзала». Собеседник отметил, что «ощутил себя сопричастным ко всему кинодвижению».