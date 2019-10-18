За полгода в два раза увеличилось число региональных отделений Собора. Появились отделения во Владимирской, Орловской, Челябинской, Иркутской и Рязанской областях, Ненецком автономном округе, Республике Крым. Кроме того, представительства ВРНС теперь есть в Алтайском и Приморском краях, Еврейской автономной области, Дагестане, Калужской, Астраханской, Тверской, Ульяновской и Ростовской областях, Пермском крае. А 17 октября появилось московское отделение Собора.

До конца года планируется открыть отделение в Воронеже, Иванове, Омске, Мордовии и Санкт-Петербурге. С ними общее количество отделений перевалит за 40.

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Кроме того, в 2020-м к ВРНС хотят подключить россиян, которые живут в Ближнем и Дальнем зарубежье. По словам Малофеева, соотечественники за границей острее граждан России нуждаются в «объединении под крылом Собора». Благодаря открытию отделений они не будут чувствовать свою оторванность от Русского мира.

Помимо этого бюро Президиума наполовину обновилось. Активизировался правозащитный центр, теперь там трудятся 10 штатных юристов. А еще в регионах ВРНС помогают адвокаты, причем зачастую бесплатно.