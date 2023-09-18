Важное 18 сентября 2023, 12:19 «Вряд ли понимает реальность». Песков отреагировал на слова Шольца о необходимости вывода ВС РФ Песков заявил, что Шольц вряд ли понимает реальное положение дел в зоне СВО РИА «Новости»

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Слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости вывести российские войска из зоны спецоперации свидетельствуют о том, что он вряд ли осознает реальное положение дел. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, как российские власти отнеслись к сделанному накануне заявлению Шольца о том, что вывод российских войск является главным условием начала переговоров России и Украины.

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«Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальность, понимает реальное положение дел на земле», — процитировал Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что речь идет не о «требовании» Шольца, а лишь о его размышлениях.

В ответ на заявление немецкого канцлера глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ФРГ стоит задуматься о деоккупации Восточной Германии. Он напомнил, что референдума не было: между двумя государствами просто сломали стену.