Врио канцлера ФРГ Меркель посоветовала вести открытый диалог по «украинскому вопросу»

Только открытый диалог поможет найти решение по «украинскому вопросу». Таким мнением поделилась исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине. Об этом сообщила «Политика сегодня».

«С моей точки зрения, двери для диалога должны всегда оставаться открытыми, так как санкции — это одно, но с другой стороны, надо всегда оставаться открытым для диалога и решать проблемы в рамках переговоров», — отметила политик.

Новое правительство Германии также планирует уделять внимание ситуации на Украине. Представители немецких партий отметили, что Минские соглашения должны помочь решить вопрос нестабильной ситуации в Донбассе.