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    25 ноября 2021, 18:00

    Врио канцлера ФРГ Меркель посоветовала вести открытый диалог по «украинскому вопросу»

    Арина Бобкова

    Только открытый диалог поможет найти решение по «украинскому вопросу». Таким мнением поделилась исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    «С моей точки зрения, двери для диалога должны всегда оставаться открытыми, так как санкции — это одно, но с другой стороны, надо всегда оставаться открытым для диалога и решать проблемы в рамках переговоров», — отметила политик.

    Новое правительство Германии также планирует уделять внимание ситуации на Украине. Представители немецких партий отметили, что Минские соглашения должны помочь решить вопрос нестабильной ситуации в Донбассе.