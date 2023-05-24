Мир 24 мая 2023, 10:38 Врезавшийся в ограждения возле Белого дома мужчина назвал причину своего поступка NBC: врезавшийся в ограждения возле Белого дома признался в намерении убить президента США РИА «Новости»

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Водитель грузового автофургона, который врезался в ограждение недалеко от Белого дома в Вашингтоне, признался, что хотел убить президента США и захватить власть. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на судебные документы.

В материале указали, что 19-летний житель штата Миссури Саи Варшит Кандула полгода готовил нападение на Белый дом с целью захвата власти.

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«Убить президента <…> и нанести вред любому, кто встанет на пути», — пояснил подозреваемый свои намерения.

Ранее правоохранители США выдвинули водителю грузового автофургона обвинение в намерении убить президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и их родственников.

Мужчину также обвинили в безрассудном вождении. По данным полиции, он совершил нападение с применением опасного орудия, незаконно проник на охраняемую территорию и нанес ущерб федеральной собственности.