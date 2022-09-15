Врезавшегося в машину Зеленского водителя заподозрили в употреблении стимуляторов | 360°

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Врезавшегося в машину Зеленского водителя заподозрили в употреблении стимуляторов

Представитель офиса Зеленского Подоляк: участник ДТП с Зеленским был под стимуляторами

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Водитель легкового автомобиля, врезавшийся в кортеж президента Украины Владимира Зеленского, находился под действием стимулирующих веществ. Как сообщили «Известия», с таким заявлением выступил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что о конкретных веществах станет известно по результатам экспертизы, которые назначили расследующие аварию следователи.

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«Лицо, которое было за рулем, имело определенные проблемы со здоровьем, <...> вы понимаете, определенные стимуляторы были», — заявил Подоляк.

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Авария с кортежем украинского лидера произошла в ночь на четверг, 15 сентября. Во время проезда по Киеву в автомобиль Зеленского и машины сопровождения врезалась легковушка. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что водителю легкового автомобиля помощь оказали медики, сопровождавшие президента.

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту аварии.

Владимир Зеленский

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