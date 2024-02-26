Мир 26 февраля 2024, 08:56 «Врет как дышит»: Журавлев объяснил заниженные Зеленским потери ВСУ Депутат Журавлев назвал манипуляцией занижение Зеленским потерь ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ с февраля 2022 года потеряли якобы 31 тысячу человек, являются обыкновенной манипуляцией. Такое мнение выразил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Его процитировало РИА «Новости».

«Есть ложь, наглая ложь, а есть слова Зеленского, который врет как дышит, особенно в том, что касается обстановки на фронте», — пояснил российский парламентарий.

Реклама

По мнению Журавлева, обстановка в рядах ВСУ критическая, в противном случае при мобилизации украинцев «не хватали бы на улицах». А тому, что говорит Зеленский, не верят даже сами украинцы, подчеркнул он.

Депутат считает, что военное руководство скрывает реальные данные о потерях. Иначе семьям погибших придется выплачивать компенсации. Для этого с поля боя не забирают тела погибших, они числятся пропавшими без вести, подытожил Журавлев.

Ранее депутат ГД Михаил Шеремет заявил, что реальные цифры погибших украинских бойцов могут повергнуть в шок.