«Время заняться кетчупом»: Климкин назвал Украину сырьевым придатком ЕС

Украина стала третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что его страна является сырьевым придатком Евросоюза.

Свое мнение бывший глава украинского МИД опубликовал в Twitter, обратив внимание на детали украинского экспорта.

«Мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», — заявил Климкин, говоря о всеобщей радости насчет экспорта сельхозпродукции в ЕС.

По его словам, Украина должна поставлять пищу, а не сырье.

«Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой», — подчеркнул экс-министр.

В мониторинговом отчете Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, уточнило РИА «Новости», указывалось, что Украина находится на третьем месте среди самых крупных экспортеров продукции сельскохозяйственного производства в страны ЕС. Киев занял эту позицию в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года.

Госстат страны тем временем предоставил данные о замедлении всех отраслей страны по состоянию на ноябрь ушедшего года.