Мир 25 декабря 2022, 21:55 «Время тревоги и лишений». Карл III поднял вопрос энергокризиса в рождественском обращении Британский король Карл III поднял вопрос энергокризиса первом в рождественском обращении YouTube

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Британский король Карл III выступил перед жителями страны со своим первым рождественским обращением. Он затронул вопрос энергетического кризиса, ударившего по населению. Выступление транслировали местные телеканалы.

По словам монарха, это Рождество пришлось на время большой тревоги и лишений. Некоторые страны столкнулись с конфликтами, голодом и природными бедствиями, а в Британии появились люди, которые ищут способы оплатить свои счета или накормить и согреть свои семьи.

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«Мне особенно хотелось бы воздать должное всем тем удивительно добрым людям, которые делятся едой или совершают пожертвования, чтобы поддержать наиболее нуждающихся вокруг них», — сказал Карл III.

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С рождественским обращением ранее выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он рассказал, как жители переживают последствия украинского кризиса. Лидер страны заявил, что многим теперь приходится себя ограничивать. Особенно по Германии ударили экономические проблемы. Штайнмайер призвал объединиться и подчеркнул, что в уходящем году немцы были способны на гораздо большее, чем думали сами.