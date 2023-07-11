Мир 11 июля 2023, 09:29 «Время работает не на них». Гаврилов — о проигрыше НАТО на Украине Глава делегации РФ в Вене Гаврилов: в ЕС убеждаются в нереальности победы Украины Фото: правительство США / Flickr

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Соединенные Штаты и НАТО сейчас проигрывают на Украине, контрнаступление сорвано, ВСУ не добились успехов ни на одном из участков. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«И США, и НАТО понимают, что время работает не на них», — сказал он.

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Гаврилов отметил, что среди жителей европейских стран зреет понимание о невозможности победы Украины над РФ. Они признают мощь российской армии, которая приобрела огромный боевой опыт. Более того, военно-промышленный комплекс стран — членов Североатлантического альянса находится не в лучшем положении: их склады опустели, а на пополнение запасов потребуются годы.

«Не поспевает за истощающимися европейскими армиями и производство снарядов», — пояснил собеседник агентства.

Американский полковник Дуглас Макгрегор ранее высказал мнение, что Украина не сможет победить в противостоянии с Россией, не помогут ей даже поставки западного оружия. Он также указал на раскол в НАТО и призвал к переговорам.