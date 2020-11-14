«Время покажет»: Трамп не исключил, что не возглавит следующую администрацию США
«Чья администрация будет здесь? Кто знает. Наверное, время покажет», — заявил Трамп во время выступления в Белом доме.
Глава Вашингтона рассказывал о ходе борьбы с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что его администрация не будет закрываться на карантин ни при каких обстоятельствах.
Выборы нового президента США прошли 3 ноября. Официального подведения итогов еще не было, но СМИ сообщили, что Байден сильно опережает своего соперника. Несмотря на продолжение подсчета голосов, демократа уже поздравили с победой лидеры Франции, Германии, Турции, Сербии и других стран. Россия же предпочла дождаться официальных итогов.
В свою очередь Трамп потребовал пересчитать голоса в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Иск удовлетворили только в последнем штате. Даже с учетом пересчета, по данным прессы, в Пенсильвании Байден обошел действующего президента.