«Время покажет»: Трамп не исключил, что не возглавит следующую администрацию США

Президент США Дональд Трамп впервые допустил, что может проиграть на выборах лидера страны. Если ему не удастся набрать большинство голосов, то пост займет демократ Джо Байден.

«Чья администрация будет здесь? Кто знает. Наверное, время покажет», — заявил Трамп во время выступления в Белом доме.

Глава Вашингтона рассказывал о ходе борьбы с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что его администрация не будет закрываться на карантин ни при каких обстоятельствах.

Выборы нового президента США прошли 3 ноября. Официального подведения итогов еще не было, но СМИ сообщили, что Байден сильно опережает своего соперника. Несмотря на продолжение подсчета голосов, демократа уже поздравили с победой лидеры Франции, Германии, Турции, Сербии и других стран. Россия же предпочла дождаться официальных итогов.

В свою очередь Трамп потребовал пересчитать голоса в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Иск удовлетворили только в последнем штате. Даже с учетом пересчета, по данным прессы, в Пенсильвании Байден обошел действующего президента.