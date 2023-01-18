Мир 18 января 2023, 07:41 «Время игр давно прошло». Американский разведчик призвал Украину спросить с НАТО за погибших Экс-разведчик Риттер заявил, что Украина заблуждается насчет отношения к ней США и НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

НАТО и США наплевать на Украину. Они втянули ее в разрушительный конфликт с Россией и не собирались принимать в свой альянс, заявил YouTube-каналу Dialogue works офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Положение Украины отчаянное, время игр давно прошло. Пора начинать спрашивать с НАТО», — сказал он.

Реклама

Бывший разведчик считает, что именно Североатлантический альянс подтолкнул киевский режим к конфликту с Россией. Его цель — полностью уничтожить Украину и тем самым ослабить Россию. НАТО, по словам Скотта Риттера, никогда не собирался принимать эту страну в свой состав — украинская экономика фактически не функционирует.

Реклама

Он призвал киевский режим пересмотреть свою позицию и здраво взглянуть на ситуацию. Офицер назвал прискорбным тот факт, что на Украине не разглядели наплевательское отношение США и альянса к стране, ее жителям и солдатам. Они втянули ее в конфликт и подвели к полному краху.

Политический обозреватель Скотт Хортон ранее рассказал о тайном плане США по отношению к России. Американское правительство собиралось поддержать украинских повстанцев в борьбе с ней.