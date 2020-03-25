Время Дурова на исходе. Почему криптовалюта Gram «на зашла» в США

Суд в США запретил Павлу Дурову продавать свою криптовалюту — токены Gram. Он посчитал их ценными бумагами. Решение еще не окончательное, судебное разбирательство будет продолжено. Эксперт рассказал «360», почему Дуров столкнулся с такими сложностями, и как это скажется на его репутации.

Суд Южного округа Нью-Йорка временно запретил передачу цифровых токенов Gram их инвесторам.

Права на криптовалюту еще в начале 2018 года приобрели 175 человек. Недавно стало известно, что среди них был российский бизнесмен Роман Абрамович, бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов и другие. В общей сумме Дуров собрал 1,7 миллиарда долларов на создание блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram.

Запуск платформы несколько раз откладывался. Окончательной датой выпуска должен был стать конец октября 2019 года. Но планам помешала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Вмешалась она, потому что среди инвестеров было 39 американцев. По мнению SEC, Gram — это ценная бумага, которая незаконно распространяется в США. Дуров свои токены ценной бумагой не считает и в SЕС их не регистрировал. А вот суд Южного округа Нью-Йорка поддержал позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Решение пока не окончательное, и у Дурова еще есть шанс доказать свою невиновность.

Шансов на победу мало

Специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат рассказывает, что в США очень развит институт по регулированию финансов. Крипторынок — это новая для них технология. Они постоянно создают какие-то барьеры и рамки для его регулирования.

«Для этого у них есть закон, где говорится, что иностранные компании не имеют права брать деньги у граждан США на подобные инвестиции. А если очень хочется, то нужно пройти легализацию на территории США и получить лицензию», — продолжает эксперт.

На деле это очень сложный процесс. Правительству нужно доказать, что все безопасно, и никто не останется с нулем в кармане. Дуров так делать не стал, аргументируя это тем, что у него виртуальная совершенно независимая от всех платформа. Люди, покупая эти токены, совершают только внутренний обмен операций. А США это никак не касается. Суд с этим не согласен.

Важно отметить, что разбирательства от SEC начались после того, как Дуров третий раз отсрочил запуск системы. Не исключено, что кто-то из инвесторов пошел и пожаловался Сохраб Гайрат

По мнению эксперта, Комиссии было все равно на Gram, пока Дуров собирал инвестиции и два раза откладывал запуск. Да и обычно государство не начинает какое-то дело, не имея на руках жалоб.

Ситуация для IT-гения складывается не лучшим образом. США задают тренд поведения другим странам. Если бы первоначально американцы не вложились в крипту Дурова, то возможно и русские не стали бы. По словам Гайрата, судебное дело плохо скажется на бизнесе Дурова. А криптовалюту от него мы и вовсе можем не увидеть.

Когда Facebook выпустил свою крипту, на него тоже надавили, и он заплатил баснословный штраф в пять миллиардов долларов. И если Марк Цукерберг со всей своей элитой не смог решить эту проблему, то и Павел Дуров вряд ли сможет Сохраб Гайрат

Проблемная репутация

Это дело также бьет по репутации Дурова. Он достаточно известная личность в области IT. У него за плечами огромный опыт с развитием социальной сети Вконтакте. На ней он смог заработать себе лицо и бренд. Дальше скандал с правительством России и успешный проект в виде Telegram. Это все когда-то убедило зарубежных инвесторов — в проект Дурова надо вкладываться.

Но судебный процесс вместе с постоянным откладыванием запуска крипты не играют ему на руку. Добавьте сюда излишне самоуверенные высказывания и обещания, и получается не самая радужная картина.

«Он, когда поднимал Telegram, вместо каких-то обоснованных аргументов в его пользу просто начинал катить бочку на WhatsApp. А это бессмысленно, потому что у него аудитория в девять раз больше Telegram», — говорит Сохраб.

Когда TON запускался, Дуров опять раскидывался громкими заявлениями. Обещал похоронить системы Visa и Mastercard. Прошло два года, а на руках только судебное разбирательство. И для такого проекта задержка в два года — это очень критично.

По мнению собеседника «360», Павла Дурова понять можно. Он хочет сделать что-то невероятное и идеальное, но совершенству нет предела. Так можно тянуть до бесконечности. К тому же есть риск, что к моменту запуска Gram таких проектов будет очень много. Технологии не стоят на месте. А значит Gram может стать неконкурентоспособным, и это сильно удешевит его.

«За то время пока Павел пытается запустить свою блокчейн-платформу, создатель Эфириума успел пройти эволюцию своей сети дважды», — добавляет эксперт.

Если TON не откроется к 30 апреля, инвесторам обещали вернуть все деньги.