Мир 18 марта 2023, 18:03 «Время дешевой энергии из России закончилось». В ФРГ оценили положение в энергосфере Глава регулятора Германии Мюллер признал, что время дешевой энергии из России закончилось РИА «Новости»

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В Германии ожидают большие риски в сфере энергобезопасности, заявил глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер в интервью Rheinische Post. Он подчеркнул, что эпоха дешевого российского газа закончилась, теперь ФРГ придется привыкать к более высоким ценам на топливо.

По его данным, оптовые цены на газ, которые в конце лета выросли более чем до 300 евро за мегаватт, упали примерно на 50 евро. Он подчеркнул, что это гораздо больше показателя 2021 года, но надо принять, что такова новая норма.

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«Мы должны привыкнуть к более высоким ценам, эпоха дешевой энергии из России окончательно прошла», — сказал Мюллер.

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Глава Федерального сетевого агентства указал на то, что у ФРГ имеются успехи на пути экономии газа. Но вместе с тем, по его словам, есть риски, связанные с холодами. Он пояснил, что в конце года потребители могут отказаться экономить. Поэтому остается надеяться, что следующая зима будет мягкой, признался Мюллер.

По его словам, в новых реалиях важно не исключать вариант, что терминалы СПГ будут работать не по плану. Кроме того, подчеркнул собеседник издания, Германии нужно будет помогать другим странам при проблемах с энергобезопасностью.

«Другой неизвестной величиной является Китай: если его экономика снова восстановится после кризиса коронавируса, спрос на газ значительно возрастет», — добавил он, подчеркнув, что в ФРГ не знают, что будет с оставшимися запасами поставок российского газа.

Мюллер пояснил, что российский газ больше не поступает по трубопроводам, но ряд европейских стран все еще его импортируют.