Европа исчерпала варианты с поставками газа не из России, рассказал «360» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Решить проблему Евросоюза возможно с помощью запуска трубопровода «Северный поток — 2».

«С середины июня российский газ оказался дешевле биржевого, но эта дешевизна не помогла нарастить поставки, потому что возникли технические сложности», — объяснил Фролов.

По словам эксперта, причиной технических сложностей является ситуация с турбинами для «Северного потока». Одну после ремонта еще не привезли в Россию, вторую уже нельзя эксплуатировать, потому что настало время для ее обслуживания.

Фролов рассказал, что из-за жары в Европе вырос спрос на российский газ. С помощью голубого топлива там вырабатывают электроэнергию.

«Но технические сложности не позволяют этот спрос удовлетворить», — добавил он.

Замгендиректора Института национальной энергетики подчеркнул, что Европа нарастила поставки газа отовсюду, где это можно было сделать. Однако имеющиеся объемы не удовлетворяют спрос европейских потребителей. Решить проблему можно запуском «Северного потока — 2».

«Европейский союз мог бы парировать все эти риски очень просто. Он мог бы разрешить временную эксплуатацию „Северного потока — 2“», — подчеркнул Фролов.

Одобрение «Северного потока — 2» сравнимо с капитуляцией Европы, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек. По его мнению, работа трубопровода нивелировала бы введенные против России ограничения.