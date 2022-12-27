Эксклюзив 27 декабря 2022, 16:23 «Временный вопрос». Дерусификации Изюма и других русских городов предрекли крах Политолог Ярошенко: дерусификацией улиц в Изюме Украина хочет поднять свой авторитет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Украины пытаются поднять собственный рейтинг, доверие или авторитет, запустив процесс дерусификации в Изюме, рассказал «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко. Он добавил, что этот процесс носит временный характер и вскоре все русские города вернутся в состав России.

«Так называемая дерусификация города Изюма Харьковской области и других русских земель на Украине — это временный вопрос, потому что это исконно русские земли», — подчеркнул собеседник «360».

Реклама

По словам политолога, рано или поздно «бесовство», которое проводят украинские власти, завершится, а исконно русские земли вернутся в состав России.

Реклама

«Киевский сепаратизм будет преодолен, именно так надо смотреть на специальную военную операцию — как на попытку задушить киевский сепаратизм», — добавил Ярошенко.

Специалист подчеркнул, что украинские власти пытаются поднять собственный рейтинг, однако подобные действия на Украине давно перестали быть чем-то неординарным. В то же время такие инициативы не находят широкого отклика у людей, резюмировал политолог.

Ранее заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин заявил о переименовании ряда городских улиц. Новые названия получат улицы Алябьева, Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и другие, сообщил ТАСС.

Несколько дней назад поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское. Власти сообщили, что решение поддержали большинство местных парламентариев.