Мир 14 августа 2023, 12:29 Временный поверенный в делах Украины погиб в Армении ТАСС: поверенный в делах Украины Сенченко утонул в Армении Соцсети

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Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко утонул в высокогорном озере Севан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правоохранительных органов республики.

«Утонувшим в Севане человеком оказался временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко», — указали в ведомстве.

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ЧП произошло в воскресенье, 13 августа. Точные причины случившегося устанавливают правоохранительные органы.

В МИД Украины подтвердили гибель Сенченко, сообщило издание «РБК-Украина».Тело Сенчено обнаружили в 25 метрах от берега на одном из пляжей Севана.

Прибывшие на место спасатели извлекли его из воды и доставили на берег на моторной лодке, где медики констатировали смерть сотрудника дипломатической миссии.

Посольство Украины в Армении пока что не выступало с заявлением о гибели Сенченко.