Временный поверенный в делах США уйдет с должности на Украине
Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор решил покинуть свою должность в начале следующего года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на NBC.
По информации издания, вместо Тейлора на должность вступит заместитель главы миссии на Украине Кристина Квиен. Полномочия перейдут к ней 1 января.
Билл Тейлор занял свой пост в июне этого года, когда Мари Йованович покинула должность посла на Украине. Он выступал с показаниями по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа во время слушаний в конгрессе.