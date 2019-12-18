Временный поверенный в делах США уйдет с должности на Украине

По информации издания, вместо Тейлора на должность вступит заместитель главы миссии на Украине Кристина Квиен. Полномочия перейдут к ней 1 января.

Билл Тейлор занял свой пост в июне этого года, когда Мари Йованович покинула должность посла на Украине. Он выступал с показаниями по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа во время слушаний в конгрессе.