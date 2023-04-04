Мир 04 апреля 2023, 22:09 Временному поверенному в делах Франции выразили протест из-за публикации о действиях ВС РФ в Буче Временного поверенного в делах Франции вызвали в МИД России из-за публикации в соцсетях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Временного поверенного в делах Франции в России Джея Дармадикари вызвали в МИД РФ и выразили протест из-за опубликованного в соцсетях заявления о действиях российских военных в Буче. Документ разместили на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ выразил протест французскому дипломату в связи с опубликованными посольством заявлениями о «зверствах, совершенных российскими Вооруженными Силами в Буче и других украинских городах». Дармадикари указали на неприемлемость необоснованных и ложных обвинений в адрес российских военных. Особенно, если они звучат от имени дипломатов страны, которая активно поставляет в зону боевых действий вооружение, затягивая таким образом конфликт.

Реклама

«Напомнили ему о неоднократно приводившихся российской стороной многочисленных фактах нестыковок в этой далеко не единственной пропагандистской инсценировке киевского режима», — отметили в российском ведомстве.

Киевский режим подготовил очередную провокацию против ВС РФ. На подконтрольной Украине территории Снигиревского района Херсонской области провели новую эксгумацию тел мирных жителей, убитых украинскими националистами. Украина пыталась переложить ответственность за гибель мирных граждан на российскую сторону.