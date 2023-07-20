20 июля 2023, 16:40
Временному поверенному Британии напомнили о недопустимости поддержки терактов Киева
МИД заявил поверенному Британии о недопустимости поддержки терактов киевского режима
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Великобритании в РФ Тома Додда. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
В Министерстве иностранных дел британскому дипломату напомнили о недопустимости поддержки террористических акций киевского режима.
Реклама
Известно, что Додд приехал к зданию МИД РФ на автомобиле. По его словам, целью визита стал вопрос мира на территории Украины.
В начале недели британские власти расширили санкционный список против РФ. Посольство России в Лондоне назвало введенные ограничения юридически ничтожными, циничными и неприемлемыми. В дипмиссии указали, что санкции ввели в преддверии заседания Совета Безопасности ООН по Украине.
Среди подпавших под ограничения оказались, в частности, министр культуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов и зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин.
Великобритания
МИД РФ
Украина
Реклама
Реклама