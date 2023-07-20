Мир 20 июля 2023, 16:40 Временному поверенному Британии напомнили о недопустимости поддержки терактов Киева МИД заявил поверенному Британии о недопустимости поддержки терактов киевского режима РИА «Новости»

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В МИД России вызвали временного поверенного в делах Великобритании в РФ Тома Додда. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В Министерстве иностранных дел британскому дипломату напомнили о недопустимости поддержки террористических акций киевского режима.

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Известно, что Додд приехал к зданию МИД РФ на автомобиле. По его словам, целью визита стал вопрос мира на территории Украины.

В начале недели британские власти расширили санкционный список против РФ. Посольство России в Лондоне назвало введенные ограничения юридически ничтожными, циничными и неприемлемыми. В дипмиссии указали, что санкции ввели в преддверии заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Среди подпавших под ограничения оказались, в частности, министр культуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов и зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин.