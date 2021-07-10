Временного президента выбрали в Гаити

Сенат Гаити утвердил кандидатуру председателя Сената Жозефа Ламбера на пост временного президента. Резолюцию приняли абсолютным большинством голосов.

«Новый временный президент его превосходительство Жозеф Ламбер принесет конституционную присягу в парламенте», — привет местный портал Juno7 цитату из документа.

Согласно конституции страны, если президент не может исполнять свои обязанности, то парламент должен выбрать временного главу государства. Для проведения заседания парламентариям дается 60 дней с момента, когда президент прекратил исполнять обязанности. До выборов временного лидера страной руководит совет министров.

Ранее правительство Гаити обратилось к США с просьбой ввести на территорию страны армию для обеспечения безопасности ключевой инфраструктуры.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля. Он получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию. Власти страны уже объявили о задержании 19 подозреваемых. Правоохранителя продолжают искать тех, кто пустился в бега после убийства.