Временного поверенного в делах России вызвали в Госдеп

Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент. Дипломат решительно отверг беспочвенные обвинения в отношении Москвы, сообщили на странице посольства РФ в Вашингтоне в Twitter.

Временный поверенный воспользовался встречей в Госдепе, чтобы отвергнуть «беспочвенные обвинения» в адрес Москвы, сообщила дипмиссия.

Бюро американского дипведомства по делам Европы и Евразии сообщило, что временного поверенного в делах РФ в США вызвали для разговора в Госдеп, чтобы выразить обеспокоенность из-за «дестабилизрующих действий», которые Россия предпринимает в евроатлантическом регионе.

Посол России в США Анатолий Антонов в марте был приглашен в Москву для обсуждений на тему дальнейших взаимоотношений с Вашингтоном. В МИД РФ в начале апреля сообщили, что Антонов пока останется на родине. Его возвращение в США в ближайшее время не планируется.

В апреле посол США в России Джон Салливан вернулся в Вашингтон, как ему и рекомендовали перед этим поступить в Москве. В среду, 21 апреля, в МИД России вызвали замглавы посольства США в Москве Бартла Гормана.