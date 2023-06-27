Мир 27 июня 2023, 19:00 Временного поверенного в делах Израиля вызвали в МИД РФ из-за слов посла страны о нацизме на Украине МИД России вызвал поверенного в делах Израиля из-за высказываний посла страны на Украине Pxhere

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МИД России вызвал временного поверенного в делах Израиля в Москве Ронена Крауса 27 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В дипломатическом ведомстве внимание Крауса привлекли к высказываниям посла Израиля на Украине Михаила Бродского. В его подаче обеление бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно, а взаимодействие с украинскими властями не стоит увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников, отметили в министерстве.

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Временному поверенному напомнили, что Россия и Израиль много трудились, чтобы дать достойный отпор попыткам переписывания истории и прославления нацистов, в том числе на международном уровне.

«Акцентировали важность продолжения совместных усилий на этом направлении, необходимость однозначной оценки действий тех, кто в стремлении поощрять русофобские настроения вдохновляется делами таких военных преступников, как Степан Бандера и Роман Шухевич, запятнавших свои руки в крови сотен тысяч невинных жертв, в том числе евреев», — отметили в МИД РФ.

Участники встречи в министерстве также обсудили ряд актуальных вопросов российско-израильских отношений. Стороны подтвердили настрой на их дальнейшее развитие, указала пресс-служба.

Ранее посольство Украины в Израиле обвинило власти страны в выборе пророссийской позиции. В диппредставительстве отметили, что украинская сторона не получает израильскую гуманитарную поддержку. В ответ глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что не собирается вступать в дискуссию по этому вопросу.