02 февраля 2024, 14:24
Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России
МИД опротестовал дипломату Эстонии планы перезахоронить солдат СССР в Таллине
МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии Яну Ванамельдер и заявил протест из-за планов властей республики перезахоронить останки военнослужащих СССР на Таллинском военном кладбище без согласия родственников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Ванамельдер выразили решительный протест в связи с планами властей Эстонии перезахоронить останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище без согласия родственников», — отметили в МИД.
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Дипломату объяснили, что эти кощунственные действия идут вразрез с человеческой моралью и общепризнанной международной практикой.
«Эти деяния со стороны Эстонии не останутся без ответа», — добавили в министерстве.
Российское посольство в Эстонии в соцсети опубликовало информацию о планах местных властей демонтировать надгробия на военном кладбище в Таллине, чтобы якобы перезахоронить останки военнослужащих.
Эстонские власти не в первый раз отличаются русофобскими поступками и действиями. В январе премьер-министр республики Кая Калласс заявила о планах запретить проживающим в стране россиянам голосовать на муниципальных выборах.
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