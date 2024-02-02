Мир 02 февраля 2024, 14:24 Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России МИД опротестовал дипломату Эстонии планы перезахоронить солдат СССР в Таллине РИА «Новости»

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МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии Яну Ванамельдер и заявил протест из-за планов властей республики перезахоронить останки военнослужащих СССР на Таллинском военном кладбище без согласия родственников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Ванамельдер выразили решительный протест в связи с планами властей Эстонии перезахоронить останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище без согласия родственников», — отметили в МИД.

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Дипломату объяснили, что эти кощунственные действия идут вразрез с человеческой моралью и общепризнанной международной практикой.

«Эти деяния со стороны Эстонии не останутся без ответа», — добавили в министерстве.

Российское посольство в Эстонии в соцсети опубликовало информацию о планах местных властей демонтировать надгробия на военном кладбище в Таллине, чтобы якобы перезахоронить останки военнослужащих.

Эстонские власти не в первый раз отличаются русофобскими поступками и действиями. В январе премьер-министр республики Кая Калласс заявила о планах запретить проживающим в стране россиянам голосовать на муниципальных выборах.