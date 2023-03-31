Мир 31 марта 2023, 12:39 Временного поверенного Эстонии решили выслать из России МИД: временного поверенного Эстонии из принципа взаимности объявили персоной нон грата РИА «Новости»

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Россия решила выслать временного поверенного в делах Эстонии Яну Ванамельдер в ответ на аналогичное решение в ее стране. Об этом заявила пресс-служба российского МИД.

Дипломата вызвали 31 марта в министерство и выразили протест против объявления персоной нон грата дипломатического сотрудника посольства России в Таллине. Решение эстонских властей назвали провокацией и приняли ответные меры.

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«Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки», — заявили в ведомстве.

В МИД России возложили ответственность за ухудшение двусторонних отношений на эстонских коллег.

Бывший посол Эстонии Маргус Лайдре уехал из России в начале февраля. Ранее страны аннулировали соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным делам, а президент России Владимир Путин освободил от должности послов в Латвии Михаила Ванина и Эстонии Владимира Липаева.