Временно приостановило работу российское генконсульство в Афганистане

Из-за обострения обстановки на севере Афганистана генконсульство России в городе Мазари-Шарифе временно приостановило свою работу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Да, многие консульства прекратили временно свою работу до прояснения обстановки», — рассказал директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Он добавил, что Россия в плановом режиме будет оказывать помощь в обеспечении безопасности границы Таджикистана с Афганистаном. По данным издания, в минувшую субботу осложнилась обстановка в нескольких афганских селах, которые граничат с Таджикистаном. Боевикам удалось захватить пограничную комендатуру «Овез» и несколько районов.