Мир 11 декабря 2023, 02:14 «Времени нет». Генерал ВСУ потребовал ужесточить мобилизацию Генерал ВСУ Романенко: депутаты должны ловить призывников вместе с военкомами Министерство обороны Украины

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Украинская система мобилизации не справляется с текущими запросами вооруженных сил, поэтому ее нужно упростить, а депутатов отправить в рейды с военкомами. Об этом рассказал бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью местной радиостанции Radio NV.

По словам офицера, существующее мобилизационное законодательство не справляется с задачей по восполнению потерь имеющихся подразделений ВСУ. Он также добавил, что нужно формировать новые бригады для «наступательных операций».

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Генерал на этом не остановился и потребовал поставить на учет всех военнообязанных, в том числе и женщин.

«Все это нужно проводить, времени нет. 20 тысяч военнослужащих в месяц — это очень непростое задание», — заявил Романенко.

Ранее депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер предложил отправить для участия в конфликте украинских беженцев, которые скрываются от насильственной мобилизации в Евросоюзе.

По его словам, в странах Евросоюза уклоняются от военной службы более 600 тысяч годных к ней украинских мужчин, причем в Германии их число достигло 220 тысяч человек. Парламентарий добавил, что из последних можно было бы сформировать более 10 дивизий.