Вrехit на подходе. Выборы в Палату общин завершились в Великобритании

В Соединенном Королевстве завершились выборы в Палату общин. В 22:00 (01:00 по Москве) закрылись все избирательные участки. Подсчет голосов будет продолжаться всю ночь с 13 на 14 декабря.

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По данным ТАСС, каждый избирательный округ может выдвинуть по одному депутату. Предвыборные опросы предсказывали уверенную победу партии консерваторов во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Но еще возможны изменения, так как многие порошенные утверждали, что пока не определились с выбором.

Досрочных выборов в парламент упорно добивался Джонсон, который рассчитывает прийти к власти и заставить депутатов принять согласованную им с Евросоюзом новую сделку. Предыдущий вариант парламентом трижды отклонялся.

Если консерваторы победят на выборах, уже 31 января 2020 года может состояться второй референдум по судьбе Brexit.

По данным экзитполов, консерваторы получили абсолютное большинство на выборах. Точные результаты станут известны в 06:00 (09:00 по московскому времени).