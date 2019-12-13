  • Вrехit на подходе. Выборы в Палату общин завершились в Великобритании

    13 декабря 2019, 01:47

    Анастасия Кукова

    В Соединенном Королевстве завершились выборы в Палату общин. В 22:00 (01:00 по Москве) закрылись все избирательные участки. Подсчет голосов будет продолжаться всю ночь с 13 на 14 декабря.
    Вrехit на подходе. Выборы в Палату общин завершились в Великобритании

    Пабы Великобритании стали избирательными участками

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    По данным ТАСС, каждый избирательный округ может выдвинуть по одному депутату. Предвыборные опросы предсказывали уверенную победу партии консерваторов во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Но еще возможны изменения, так как многие порошенные утверждали, что пока не определились с выбором.

    Досрочных выборов в парламент упорно добивался Джонсон, который рассчитывает прийти к власти и заставить депутатов принять согласованную им с Евросоюзом новую сделку. Предыдущий вариант парламентом трижды отклонялся.

    Вrехit на подходе. Выборы в Палату общин завершились в Великобритании | Изображение 1

    Если консерваторы победят на выборах, уже 31 января 2020 года может состояться второй референдум по судьбе Brexit.

    По данным экзитполов, консерваторы получили абсолютное большинство на выборах. Точные результаты станут известны в 06:00 (09:00 по московскому времени).