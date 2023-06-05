Мир 05 июня 2023, 02:45 «Вредят людям». Польский министр сельского хозяйства раскритиковал украинского коллегу Министр сельского хозяйства Польши оказался недоволен позицией Киева по импорту зерна Freepik

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Польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс оказался недоволен призывом главы украинского министерства аграрной политики Николая Сольского снять ограничение на ввоз украинской сельхозпродукции со стороны ЕС. Об этом сообщило RMF24.

Ранее Сольский назвал худшим из вероятных решений возможное продление запрета, потому что оно вызовет «ослабление единства в Европе».

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В интервью Телюс заявил о сожалении из-за слов Сольского, ведь этот поступок лишний раз показывает, что Украина не понимает позицию Польши по вопросам импорта. По словам польского министра, слова его украинского коллеги «далеко идущие».

«Я не совсем понимаю, почему это происходит. Я подозреваю, что на Украине есть определенные силы, которые решаются на такого рода действия, с которыми я не согласен и которые вредят украинцам», — сказал Телюс.

Он выразил уверенность, что рост разногласий между Варшавой и Киевом идет только на пользу Москве, поэтому следует аккуратнее подходить к этой ситуации. Министр отметил, что несмотря на неясное поведение Сольского, он готов на встречу с ним для обсуждения вопроса.

Ранее стало известно о намерении Румынии проверять всю сельскохозяйственную продукцию из Украины, которую ввозят в страну. Такие меры потребовались после истории с повышенным уровнем пестицидов в украинской агропродовольственной продукции.