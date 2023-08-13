Мир 13 августа 2023, 02:57 «Вредит и Берлину, и Киеву». Немцы обвинили Шольца в долгих колебаниях и подрыве доверия Welt: сомневающийся в поставке Taurus Шольц вредит Берлину и Украине РИА «Новости»

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Сомневаясь в поставках Украине ракет Taurus, канцлер Германии Олаф Шольц наносит вред и Киеву, и Берлину. Долгие колебания подрывают доверие к немецкой власти, считает обозреватель Die Welt Тор Барфус.

«Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине. <…> В конечном итоге он подрывает доверие к самому себе. Подобно мальчику-пастуху, который выкрикивал „волк“, он слишком часто использовал свой страх „эскалации“ в качестве оправдания», — отметил журналист.

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Барфус при этом признал, что передача Украине ракет Taurus не изменит «правил игры» на поле боя.

В правительстве Германии выступили за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии до 500 километров. Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что американцы «прогнули» Шольца. Вооруженные силы России будут их сбивать, так же как британские или французские.