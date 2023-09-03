Мир 03 сентября 2023, 07:14 Вред антироссийских санкций раскрыли в Евросоюзе Депутат ЕП Уоллес: санкции против России навредили гражданам Евросоюза РИА «Новости»

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Масштабные антироссийские санкции больше навредили самим гражданам стран Евросоюза. Об этом в социальной сети X сообщил депутат Европарламента Мик Уоллес.

«Санкции провалились, они принесли народам Европе больше вреда, чем самой России. Когда Евросоюз наконец очнется и признает свой провал?» — написал он.

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Евросоюз и «Большая семерка» после начала специальной операции на Украине ввели санкции против России. Ограничения спровоцировали инфляцию и рост цен на энергоресурсы, так повлияв на другие сферы экономики.

Российский миллиардер Андрей Мельниченко заявлял, что санкции являются преступлением, потому что они них страдают миллионы людей. По его словам, ограничения можно сравнить с бомбардировкой Хиросимы во Вторую мировую войну, которая не затронула военные цели при уже предопределенном исходе конфликта.

Спикеп Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что санкции в итоге ударили по самих же инициаторам.