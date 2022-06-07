Вред антироссийских санкций для вводящих их стран ЕС отметили в Совете Федерации

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что европейские санкции, введенные против России, вредят самим странам ЕС. Об этом написал RT.

Таким образом сенатор прокомментировал заявление сотрудника компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михала Дудека о введенных Польшей санкциях против России, которые могут привести к загрязнению Балтийского моря.

Несмотря на вред от санкций жителям ЕС, поляки на первое место ставят «жесткую идеологическую повестку дня по отношению к России», добавил Цеков.

«Это полнейшая русофобия и русоненавистничество. Готовы они идти на что угодно», — сказал он.

Ранее стало известно, что санкции против России могут привести к загрязнению Балтийского моря. Деятельность организации Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая занимается очисткой канализационных стоков, могут приостановить.