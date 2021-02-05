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    05 февраля 2021, 16:20

    Вратаря «Аякса» на год остранили от футбола из-за допинга

    Андрей Иванов

    Вратарь амстердамского «Аякса» Андре Онана попался на допинге. Его на год отстранили от соревнований. Об этом сообщил сайт амстердамского клуба.
    Вратаря «Аякса» на год остранили от футбола из-за допинга

    «Дисциплинарный орган UEFA наложил 12-месячную дисквалификацию на Онану за допинговое нарушение. В пробе мочи вратаря, взятой вне соревнований 30 октября прошлого года, обнаружен фуросемид. Дисквалификация действует с сегодняшнего дня и распространяется на все футбольные мероприятия — как национальные, так и международные», — говорится в сообщении.

    В «Аяксе» пояснили, что камерунец Онана 30 октября 2020 года почувствовал себя плохо и по ошибке принял лекарство жены. В UEFA считают, что спортсмены должны следить за тем, какие вещества могут попасть в их организм. Теперь Онана и «Аякс» подадут апелляцию на решение UEFA в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    24-летний Онана выступает за «Аякс» с 2015 года.