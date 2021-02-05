Вратаря «Аякса» на год остранили от футбола из-за допинга

«Дисциплинарный орган UEFA наложил 12-месячную дисквалификацию на Онану за допинговое нарушение. В пробе мочи вратаря, взятой вне соревнований 30 октября прошлого года, обнаружен фуросемид. Дисквалификация действует с сегодняшнего дня и распространяется на все футбольные мероприятия — как национальные, так и международные», — говорится в сообщении.

В «Аяксе» пояснили, что камерунец Онана 30 октября 2020 года почувствовал себя плохо и по ошибке принял лекарство жены. В UEFA считают, что спортсмены должны следить за тем, какие вещества могут попасть в их организм. Теперь Онана и «Аякс» подадут апелляцию на решение UEFA в Спортивный арбитражный суд (CAS).

24-летний Онана выступает за «Аякс» с 2015 года.