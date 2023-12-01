Мир 01 декабря 2023, 13:40 Вратарь «Питтсбурга» забросил шайбу в ворота «Тампы-Бэй» и стал звездой дня в НХЛ Вратарь «Питтсбурга» Джарри забросил шайбу в ворота «Тампы-Бэй» Kyle Ross/Icon Sportswire via ww/globallookpress

Читать 360tv в

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри забросил шайбу в ворота «Тампы-Бэй» и стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщили на сайте НХЛ.

Голкипер отразил 39 из 41 броска, а шайбу забил на последней минуте третьего периода. Он стал 14-м в истории лиги вратарем, забросившим шайбу. Второй звездой дня признали форварда «Миннесоты» Коннора Дьюара за хет-трик и результативную передачу в матче с «Нэшвиллом», третьей — нападающего «Торонто» Митча Марнера, оформившего хет-трик и совершившего победный бросок в серии буллитов во время встречи с «Сиэтлом».

Реклама

Ранее появилась информация о том, что хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» поставил собственный рекорд по количеству забитых голов за один период. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Анихайм Дакс» команда забила в первом периоде четыре гола. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Вашингтона».