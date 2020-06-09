«Вратарь Галактики» появится на экранах США в следующем году

Режиссер Джаник Файзиев работал над картиной в течение семи лет. На ее создание ушло 960 миллионов рублей. Фильм продан для проката в США. Права купила независимая компания Well Go USA.

Американская премьера фильма состоится в январе 2021 года, под названием Cosmoball.

В России лента должна выйти 27 августа, став первой крупной отечественной кинопремьерой после послабления карантинных мер.