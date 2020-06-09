    09 июня 2020, 15:44

    «Вратарь Галактики» появится на экранах США в следующем году

    Анастасия Кременчугская

    «Вратарь Галактики», российский фильм в жанре фантастика, появится на американских экранах в следующем году. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Режиссер Джаник Файзиев работал над картиной в течение семи лет. На ее создание ушло 960 миллионов рублей. Фильм продан для проката в США. Права купила независимая компания Well Go USA.

    Американская премьера фильма состоится в январе 2021 года, под названием Cosmoball.

    В России лента должна выйти 27 августа, став первой крупной отечественной кинопремьерой после послабления карантинных мер.