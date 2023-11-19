19 ноября 2023, 06:06
«Враги со всех сторон». На Украине заявили о полномасштабном окружении
Экс-советник Кучмы Соскин: Украину со всех сторон окружили враги
Украина должна заключить соглашение о прекращении огня, потому что страну окружают враги со всех сторон. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
«Прекращение огня! Хотя бы временное. Нет ничего более постоянного, чем что-либо временное. Нужно переключить энергию России с Украины на другие страны. Нас ведь окружили враги со всех сторон: и Польша, и Словакия, и Чехия, и Венгрия. Вы что делаете?» — обратился он к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Эксперт отметил, что из-за тупикового положения украинский глава врет о «желании» России начать госпереворот на Украине. Соскин назвал безосновательными такие заявления политика, потому что единственные, кто хочет избавиться от Зеленского — это западные лидеры. Глава киевского режима игнорирует призывы стран союзников к мирному урегулированию конфликта.
Об уходе украинского лидера также говорил турецкий политолог Хакан Аксай. По его словам, США и Европа примут меры, чтобы сместить Зеленского с поста. Такой сценарий вероятен из-за несговорчивости президента, который не намерен прекращать боевые действия. При этом главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что войскам Украине невозможно победить на поле боя.
Чехия
Владимир Зеленский
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Польша
Специальная военная операция РФ на Украине
Словакия
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