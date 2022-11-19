Мир 19 ноября 2022, 22:34 «Враг получит по зубам». В Белоруссии заявили о готовности дать отпор в случае нападения Замглавы МВД Белоруссии Карпенков: войска готовы дать отпор в случае нападения на страну РИА «Новости»

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Внутренние войска Белоруссии готовы дать отпор врагу в случае нападения на страну. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил замглавы МВД, командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков.

«Наши подготовленные бойцы — залог того, что любой враг, который суда сунется, получит по зубам», — заявил Карпенков в интервью телеканалу.

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На защиту страны в качестве добровольцев встанут уволенные в запас военнослужащие и ветераны спецподразделений, отметил замминистра.

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Ранее Карпенко анонсировал создание в республике нового батальона специального назначения. Он начнет функционировать до нового года. В его состав войдут контрактники и лучшие офицеры. В его задачи будет входить борьба с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями, а также ведение войсковой и радиоэлектронной разведки. Новое подразделение значительно усилит боевой потенциал органов внутренних дел, отметил белорусский военачальник.