Враг и холуй. Кравчук оценил отношения России с Украиной и Белоруссией

Украину назвали врагом России. Такое мнение высказал глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и бывший украинский президент Леонид Кравчук.

Политик в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера», выпуск которой опубликован на YouTube, подкрепил свою позицию цитатой из Солженицына.

«Как сказал Солженицын, у России нет друзей: у нее есть или враги, или холуи», — сказал Кравчук.

К первой категории он отнес Украину, а ко второй — Белоруссию. Экс-президент Украины обратил внимание на тот факт, что в день телефонной беседы украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена также состоялись переговоры глав РФ и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе добавил, что Россия не способна воспринять Украину как независимую державу и якобы стремится ее «уничтожить».

Кравчук известен своими резкими заявлениями в адрес РФ. В том числе политик грозил Москве «радикальными шагами» в случае непризнания самой себя стороной конфликта в Донбассе.