Врачи вылечили жителя Британии после 411 дней заболевания ковидом | 360°

Мир 04 ноября 2022, 18:09 Врачи вылечили жителя Британии после 411 дней заболевания ковидом Sky News: 59-летний житель Британии вылечился от COVID-19 через 411 дней после заражения Unsplash

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Врачи наконец вылечили 59-летнего жителя Британии, который непрерывно болел коронавирусом 411 дней. Об этом сообщил канал Sky News.

На данный момент это самый продолжительный случай ковида, с которым удалось справиться. До этого те же врачи лечили пациента с коронавирусом 505 дней, однако он все-таки скончался.

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Британец, которому в итоге повезло больше, сдал первый положительный тест еще в декабре 2020 года. Иммунитет мужчины был ослаблен после операции по пересадке почки. Со временем симптомы ковида постепенно исчезали, но тест продолжал показывать положительный результат. По информации канала, генетический анализ доказал, что повторных заражений не было: все это время в организме британца находится самый ранний вариант штамма из Уханя.

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Как только это выяснилось, пациенту прописали коктейль антител, с помощью которого в октябре-2020 вылечили Дональда Трампа, на тот момент президента США. Только после этого вирус наконец удалось победить.