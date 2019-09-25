Врачи в Южной Корее сделали аборт не той пациентке

Женщина на шестой неделе беременности пришла на простой плановый осмотр в одну из больниц Сеула. Однако медики перепутали карточку беременной с карточкой пациентки, которой требовалось провести аборт.

В результате беременной ввели наркоз и провели операцию по прерыванию беременности. На следующий день женщина вернулась в медучреждение из-за кровотечения и узнала, что потеряла ребенка. Убитая горем, она обратилась в полицию.

Сотрудники больницы признали свою вину. Против врача и медсестры возбудили уголовное дело о халатности.