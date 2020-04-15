Врачи устроили для пары праздник в честь 50-летия свадьбы

В Италии пожилая супружеская пара отметила золотую годовщину свадьбы в отделении интенсивной терапии. Муж и жена лежат в больнице с COVID-19. Круглую дату они встретили, взявшись за руки.

Врачи положили итальянцев в одну палату, а небольшую вечеринку им организовала реанимационная медсестра Роберта Ферретти. Об этом сообщил портал Daily Mail.

Ферретти рассказала, как 71-летняя Сандра плакала, волнуясь за своего мужа. Пожилая пациентка уверена: Джанкарло, которому исполнилось 73, любит ее после стольких лет совместной жизни.

«Когда я узнала, что у них годовщина, то подумала — они должны это отпраздновать», — поделилась медсестра.

Торжество длилось всего 10 минут. Поддержать пару пришли сотрудники клиники. Пожилые итальянцы смогли взяться за руки. Они лежали рядом друг с другом, подключенные к аппаратам.

«Мы поставили на маленький пирог 50 свечей, но не стали их зажигать — рядом все-таки кислород. Включили свадебный марш и составили рядом кровати Сандры и Джанкарло. Они взялись за руки и держались с той силой, которая у них осталась», — сказала Ферретти.

Она призналась, что момент получился очень трогательным. Муж все время повторял, как сильно любит свою супругу. Врачей растрогало происходящее, и некоторые из них расплакались.

«Это был удивительный момент. Одни такие минуты помогают справиться со всеми потерями, которые принес очередной день», — заключила медсестра.

Италия находится на третьем месте в мире по числу зараженных коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране более 162 тысяч больных. Умерли 21 067 человек.