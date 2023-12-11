Мир 11 декабря 2023, 04:35 Врачи удалили 60 живых червей-паразитов из глаз китаянки The Sun: врачи извлекли 60 живых червей-паразитов из глаз женщины в Китае РИА «Новости»

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Врачи китайского города Куньмин извлекли из глаз обратившейся к ним женщины 60 червей-паразитов. Об этом сообщило издание The Sun.

Женщина обратилась за медицинской помощью после того, как потерла глаз и из него выпал живой червь. Ей провели операцию, во время которой медики выяснили, что паразиты заняли все пространство между веками и глазными яблоками.

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Врачи удалили шесть десятков паразитических червей, принадлежащих к типу Filarioidea. Последние обитают в Африке и некоторых районах Южной Азии.

Пациентка заявила, что якобы заразилась от домашних животных, хотя эти черви обычно передаются через укусы мух.

Ранее ученые из Санкт-Петербургского государственного университета и Зоологического института РАН совместно с иностранными коллегами выявили новую форму существования паразитических червей из класса Трематоды. При наблюдении за личинками также выяснилось, что они могли эксплуатировать друг друга. В рамках колонии присутствовало «разделение труда», при котором одни «работают», а другие пользуются результатами их активности.