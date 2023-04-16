Мир 16 апреля 2023, 01:22 Врачи сообщили о 25 погибших и 183 раненых в результате беспорядков в Судане Asharq Al-Awsat: около 25 человек погибли, 183 пострадали при столкновениях в Судане YouTube

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Минимум 25 человек погибли и еще 183 пострадали в результате боестолкновений армейских частей Судана со спецназом на севере города Хартум. Об этом сообщило Asharq Al-Awsat.

По данным Центрального комитета врачей государства, сейчас определить, являются ли пострадавшие и погибшие гражданскими, пока невозможно.

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«Не менее 25 человек погибли, 183 пострадали по всей стране в ходе столкновений. Невозможно определить, являются ли все из них гражданскими», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о пяти погибших мирных граждан в ходе боестолкновений армии со спецназом. По данным местных СМИ, десятки человек получили различные ранения.

Бои между силами быстрого реагирования и армией страны начались в субботу, 15 апреля. Столкновения спровоцировали разногласия между главой спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало и армейским командующим Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Главком ВС Судана Абдель Фаттах Бурхан принял решение расформировать силы быстрого реагирования страны. До этого силы быстрого реагирования отказались от переговоров с армией, пока она не отступит.