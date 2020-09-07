Врачи «Шарите» отказались давать новую информацию о Навальном

Клиника «Шарите» в Берлине, куда госпитализировали Алексея Навального, заявила об отсутствии новый информации о здоровье своего пациента. Как сейчас работает больница, в медучреждении рассказывать отказались.

Клиника не планирует устраивать пресс-конференции в ближайшие дни, чтобы уточнить состояние Навального. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У нас нет новой информации по данному вопросу», — сказали в пресс-службе «Шарите». Встречи с журналистами, добавили в больнице, «в ближайшие два дня точно не запланированы».

Клиника регулярно публикует письменные пресс-релизы, где содержатся отчеты лечащих врачей основателя ФБК.

Представитель «Шарите» не стал отвечать на вопрос, изменились ли условия и правила работы в клинике из-за версии немецкого правительства об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Информацию, подчеркнули в больнице, могут прокомментировать только врачи.

Алексею Навальному стало плохо в самолете, который летел в Москву, 20 августа. Борт экстренно приземлился в Омске, где основателя ФБК госпитализировали. Ядов, по данным российских медиков, в его организме не нашли.

Через два дня Навального на самолете перевезли в Германию. Россия уже направила запрос в немецкие правоохранительные органы и лечащим врачам блогера, но ответа по ситуации с ним пока нет.